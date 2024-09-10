Президент Баварии прокомментировал будущее Мусиалы

Герберт Хайнер уверен, что Джамал может стать легендой клуба.

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиалы, действующий контракт которого истекает летом 2026 года.

По словам функционера, атакующий полузащитник имеет все, чтобы стать для мюнхенцев вторым Томасом Мюллером.

«Мы хотим сделать все, чтобы он остался с нами как можно дольше. По моему мнению, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером.

Он мог бы остаться здесь на следующие 20 лет», - сказал Гейнер в комментарии изданию BILD.

Отметим, что ранее Мусиала высказался о возможном уходе из Баварии.

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