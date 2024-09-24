Украинский полузащитник провел тренировку с основой Боруссии Дортмунд

Даниил Кревсун получил шанс проявить себя на глазах Нури Шахина.

Немецкая Боруссия Дортмунд проводит подготовку к следующему туру Бундеслиги против Бохума.

Сегодня «шмели» провели тренировку, кадры с которой опубликовала пресс-служба клуба.

На одной из фотографии был замечен украинский полузащитник Данилу Кревсун. Футболиста сфотографировали в борьбе за мяч с Дониеллом Маленом

Хавбек впервые засветился на тренировке основной команды. Украинец с этого сезона выступает за дубль Боруссии, а до того играл за команду до 19 лет.

В текущей кампании 19-летний Кревсун провел лишь один матч в рамках третьей лиги Германии, где не отметился голевыми действиями.

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