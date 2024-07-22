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"Справимся со всеми": Хавбек сборной Украины U-19 назвал желаемого соперника в полуфинале Евро

Даниил Кревсун отдает предпочтение Франции.
Сегодня, 18:15
Даниил Кревсун / Getty Images
Даниил Кревсун / Getty Images

Полузащитник сборной Украины до 19 лет Даниил Кревсун дал интервью пресс-службе УАФ. 

Кревсун рассказал о задачах на матч против Италии, где Украина победила в напряженном противостоянии.

«В планах была только победа, поэтому и играли, чтобы выиграть эту игру и попасть в полуфинал. Для меня было - играть все, как я могу, сделать все для своей команды».

Также Даниил рассказал, что хотел бы сыграть с Францией в полуфинале Евро U-19.

«Кого хочу соперником? Да, пожалуй, французов был бы рад, но увидим. Мы справимся со всеми», - сказал Кревсун.

Напомним, сегодня, 22 июля, Испания сыграет с Францией очный поединок, в котором определится победитель группы и соответственно соперник Украины. Испании нужна лишь победа, а Францию устроит и ничья.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Даниил Кревсун

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