"Справимся со всеми": Хавбек сборной Украины U-19 назвал желаемого соперника в полуфинале Евро

Полузащитник сборной Украины до 19 лет Даниил Кревсун дал интервью пресс-службе УАФ.

Кревсун рассказал о задачах на матч против Италии, где Украина победила в напряженном противостоянии.

«В планах была только победа, поэтому и играли, чтобы выиграть эту игру и попасть в полуфинал. Для меня было - играть все, как я могу, сделать все для своей команды».

Также Даниил рассказал, что хотел бы сыграть с Францией в полуфинале Евро U-19.

«Кого хочу соперником? Да, пожалуй, французов был бы рад, но увидим. Мы справимся со всеми», - сказал Кревсун.

Напомним, сегодня, 22 июля, Испания сыграет с Францией очный поединок, в котором определится победитель группы и соответственно соперник Украины. Испании нужна лишь победа, а Францию устроит и ничья.



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