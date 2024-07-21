Евро U-19: Украина победила Италию и вышла в полуфинал

Коллектив Дмитрия Михайленко встретится со сверстниками из Испании или Франции.

В рамках заключительного тура Евро U-19 Украина победила Италию со счетом 3:2

Благодаря этой победе коллектив Дмитрия Михайленко обошел Норвегию в турнирной таблице своего квартета, имея 5 очков в активе.

Таким образом, «желто-голубые» прошли в полуфинал Евро U-19, который состоится в ближайшие дни.

Украина сыграет с победителем другой группы, который определится завтра. На это звание претендуют Франция и Испания.

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