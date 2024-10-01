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Легенда МЮ может заменить тен Хага на посту рулевого взрослой команды

Рууд ван Нистелрой, вероятно, получит свой шанс.
Сегодня, 13:59
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с возможной заменой Эрику тен Хагу.

Как сообщает журналист TalkSport Алекс Крук, новым тренером манкунианцев может стать Рууд ван Нистелрой.

Голландец сейчас работает ассистентом своего соотечественника в стане "красных дьяволов", и руководству нравится то, как он выполняет свою работу.

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Ван Нистелрой получит должность исполняющего обязанности наставника Манчестер Юнайтед, если боссы клуба отправят в отставку тен Хага. Вероятность того, что это произойдет, если Эрику не удастся улучшить результаты в короткие сроки растет с каждым днем.

Отметим, что Рууд уже работал главным тренером в ПСВ. С эйндховенцами он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов

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