Азербайджанский клуб объявил об отставке Григорчука

Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны разорвали контракт по соглашению.

59-летний украинский специалист был назначен 26 июня.

Команда занимает девятое место из 10 команд в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ может заменить тен Хага на посту рулевого взрослой команды.

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