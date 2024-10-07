Азербайджанский клуб объявил об отставке Григорчука
Украинец проработал в команде пару месяцев.
Роман Григорчук покинул пост главного тренера Нефтчи.
Пресс-служба клуба сообщила, что стороны разорвали контракт по соглашению.
59-летний украинский специалист был назначен 26 июня.
Команда занимает девятое место из 10 команд в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.
Ранее сообщалось, что легенда МЮ может заменить тен Хага на посту рулевого взрослой команды.
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