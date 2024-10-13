Еще одного экс-футболиста АПЛ обвиняют в изнасиловании

Его имя не раскрывается.

Полиция Лондона задержала экс-игрока АПЛ по подозрению в изнасиловании, пишет The Sun.

Потерпевшая заявила, что встретилась с игроком в одном из баров Лондона, а затем они вместе сняли номер в отеле, где он ее и изнасиловал.

Наутру девушка обратилась за помощью на ресепшн, и прибывшая полиция задержала футболиста.

Его имя не раскрывается, однако издание пишет, что речь идет о 24-летнем игроке, который не является англичанином, но выступал за ряд клубов АПЛ, а также за национальную команду на молодежном и взрослом уровнях.

На текущий момент футболиста допросили и отпустили ппод залог до середины декабря.

Ранее также один из лидеров Арсенала отказался от перехода в Реал.

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