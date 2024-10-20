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В Армении определились с заменой Петракова - сборную может возглавить экс-футболист УПЛ

Эгише Меликян может возглавить национальную сборную своей страны.
Сегодня, 08:14
Эгише Меликян
Эгише Меликян

Украинский специалист Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении из-за неудовлетворительных результатов.

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Как сообщает Sportball24, национальную сборную Армении может возглавить Эгише Меликян, который сейчас тренирует армянский Пюник.

Стоит отметить, Меликян известен украинским болельщикам. В 2002 году он перешел к донецкому Металлургу из армянского Бананца. Также успел поиграть за алчевскую Сталь, луганскую Зарю, Крымтеплицу из Молодежного и ужгородскую Говерлу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эгише Меликян

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