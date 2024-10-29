Английские гранды снова начнут летом борьбу за 100-миллионного форварда

Английские клубы намерены побороться будущем летом за форварда Спортинга Виктора Дьекереша, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, Челси, Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль готовятся переманить к себе молодого бомбардира.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии норвежец не сбавляет обороты и уже успел забить 14 голов в 14-ти матчах.

Известно, что отступные Дьекереша составляют 100 млн евро, однако Спортинг имеет с игроком договоренность и отпустит его в АПЛ за 60-70 млн евро.

Ранее также стало известно, какой клуб предложил контракт Тотти.

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