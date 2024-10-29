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Тотти может присоединится к клубу легенды Арсенала

Комо сделал легенде официальное предложение.
Сегодня, 11:50
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти действительно получил предложения от клубов Серии А.

Football Italia со ссылкой на La Repubblica утверждает, что как минимум Комо сделал Тотти реальное предложение.

Клуб Сеска Фабрегаса готов дать ветерану контракт до конца текущего сезона. Они отправили экс-игроку предложение и теперь ждут ответа.

Тотти же ранее в интервью итальянским медиа признавался, что серьезно задумывается о возвращении в футбол.

Напомним, легенда Ромы повесил бутсы на гвоздь еще в 2017 году.

Ранее также Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти

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