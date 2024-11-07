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Гризманн высказался о завершении карьеры в сборной Франции

Антуан не вернется в национальную команду ни при каких обстоятельствах.
Сегодня, 13:32
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн прокомментировал свое ]решение завершить карьеру в сборной Франции.

По словам футболиста, он не действовал импульсивно тогда, когда в его голове возникла эта мысль и ни при каких обстоятельствах не наденет снова футболку «Les Bleus».

«Все кончено. Я не вернусь. Это не был внезапный порыв», - сказал Гризманн в интервью Canal+

Отметим, что были слухи о том, что Антуан не хочет играть под руководством Дешама, но вернется в национальную команду, если ее возглавит Зинедин Зидан.

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