Экс-тренер Ман Юнайтед нашел работу в аутсайдере АПЛ
Рууд ван Нистелрой возглавит Лестер.
Английский Лестер нашел нового тренера после увольнения Стива Купера.
Как сообщает Фабрицио Романо, «лисы» остановили свой выбор на специалисте с минимальным опытом в АПЛ. Аутсайдера элитного английского дивизиона АПЛ возглавит Рууд ван Нистелрой, который был исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом Эрика тен Гага в Манчестер Юнайтед.
Помимо работы в стане манкунианцев ван Нистелрой работал в структуре ПСВ, в частности, главным тренером взрослой команды.
Лестер сейчас, после 12 туров, идет на 16 месте в турнирной таблице, имея лишь на один балл больше чем Ипсвич, который идет в зоне вылета, на 18 позиции.
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