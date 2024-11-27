Экс-тренер Ман Юнайтед нашел работу в аутсайдере АПЛ

Английский Лестер нашел нового тренера после увольнения Стива Купера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «лисы» остановили свой выбор на специалисте с минимальным опытом в АПЛ. Аутсайдера элитного английского дивизиона АПЛ возглавит Рууд ван Нистелрой, который был исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом Эрика тен Гага в Манчестер Юнайтед.

Помимо работы в стане манкунианцев ван Нистелрой работал в структуре ПСВ, в частности, главным тренером взрослой команды.

Лестер сейчас, после 12 туров, идет на 16 месте в турнирной таблице, имея лишь на один балл больше чем Ипсвич, который идет в зоне вылета, на 18 позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!