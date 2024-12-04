"Возьму себе немного пива": Легендарный экс-футболист высказался о своей первой победе во главе аутсайдера АПЛ
Наставник английского Лестера Рууд ван Нистелрой поделился мыслями о своем дебюте во главе «лис».
По словам нидерландца, он очень доволен игрой своих подопечных.
«Мы знаем уровень Премьер-лиги, и мы знаем, что в каждой игре, которую мы играем, мы должны действовать должным образом.
Мы должны тренироваться и улучшать нашу оборону, наши контратаки, наше владение мячом. Нам есть над чем работать, но мы очень довольны этими тремя очками сегодня».
Ван Нистелрой также рассказал, что после победы в первом же матче позволит себе немного спиртного.
«Три дня работы в клубе были очень насыщенным из-за необходимости знакомства со всеми. Все были вовлечены в работу и помогали, это были напряженные и долгие дни, но оно того стоило.
Я был сосредоточен на моменте, но сегодня я возьму себе немного пива и подумаю о последних трех днях», - заявил специалист.
Сейчас Лестер занимает 15 место, имея 13 очков в 14 матчах.
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