Ливерпуль - Лестер 3:1: обзор матча и результат игры 26.12.2024

Лидер АПЛ упрочнил свои позиции на вершине турнирной таблицы, а Салах - в бомбардирской гонке.

В четверг, 26 декабря, Ливерпуль принимал на своем поле Лестер в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Лидер английского национального первенства, хоть и пропустил быстрый гол, сумел в итоге справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав волевую победу со счетом 3:1.

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"Лисам" уже в начале встречи удалось повести в матче усилиями Джордана Айю. Ганский нападающий воспользовался прострелом с левого фланга в центр штрафной и точно пробил в нижний угол ворот. Тем не менее "красные" смогли уйти на перерыв при равном счете. В компенсированное к первому тайму время Коди Гакпо сместился слева и с линии штрафной отправил мяч под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

А уже в начале второй половины встречи Ливерпуль вышел вперед. На 49-й минуте Кертис Джонс замкнул прострел на ближнюю справа от Алексиса Мак Аллистера. В середине тайма еще одно взятие ворот в исполнении Гакпо отменили из-за офсайда, но все же свой третий гол мерсисайдцы забили. А записал его на свой счет текущий лучший бомбардир АПЛ Мохаммед Салах, который на 82-й минуте вбежал слева в штрафную и точно закрутил в дальний нижний угол. Для египтянина этот результативный удар стал 16-м в чемпионате.

Источник: Getty Images

Ливерпуль, набрав 42 очка, упрочнил свое лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от Челси до семи баллов и имея матч в запасе. Лестер с 14 пунктами идет в зоне вылета на 18 позиции.

Статистика матча Ливерпуль - Лестер 18-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Лестер 3:1

Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 82 - Айю, 6

Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 0.35

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 14 - 1

Фолы: 17 - 5

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) - Гравенберх (Эндо, 86), Мак Аллистер, Джонс (Собослаи, 77) - Салах (Эллиотт, 90+1), Нуньес (Жота 78), Гакпо.

Лестер: Столярчик - Джастин, Коуди (Околи, 90+5), Вестергор, Кристиансен - Уинкс (Скипп, 65), Сумаре - Мавидиди (Декордова-Рид, 87), Айю, Эль-Ханнус (Буонанотте, 64) - Дака.

Предупреждения: Гомес, Робертсон, Собослаи - Айю, Вестергор.

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