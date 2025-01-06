Арсенал определился с судьбой Зинченко в команде

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, вероятно, сменит команду.

Как сообщает Inside Sport, лондонский Арсенал принял решение продать украинца в зимнее трансферное окно.

После перехода из Манчестер Сити Зинченко был важным игроком для Микеля Артеты, однако украинец не выдержал высокую конкуренцию.

Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Александр провел десять матчей за Арсенал.

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