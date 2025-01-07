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Нант подписал голкипера сборной Украины

Футболистка сменила один французский клуб на другой.
Сегодня, 12:33
Катерина Боклач / Нант
Катерина Боклач / Нант

Игрушка национальной сборной Екатерина Боклач стала футболисткой французского футбольного клуба Нант.

В прошлом году Екатерина представляла другой французский клуб – Олимпик Марсель.

Официальный сайт клуба подчеркнул, что 20-летняя Боклач подписала контракт сроком до июля 2027 года и начнет выступления в новой команде в качестве второго голкипера.

Напомним, что в декабре женская сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2025 года.

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