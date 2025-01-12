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Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси

Боруссия Дортмунд согласовала личные условия контракта с Ренату Вейгой.
Сегодня, 19:59

Немецкая Боруссия Дортмунд имеет намерения по приобретению Ренату Вейги.

Как сообщает Патрик Бергер, «шмели» согласовали с левым защитником Челси условия контракта. Детали договоренностей относительно трансфера - неизвестны.

Вейга перешел в стан «синих» лишь летом прошлого года, однако, сыграл только около 600 минут во всех матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси прошел в следующую стадию Кубка Англии.

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