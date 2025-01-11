iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Моркам 5:0: обзор матча и результат игры 11.01.2025

"Синие" не реализовали пенальти, но после разнесли скромного соперника.
Сегодня, 18:59
Челси разгромил Моркам / Getty Images
Челси разгромил Моркам / Getty Images

В субботу, 11 января, Челси принимал на своем поле Моркам в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Подопечные Энцо Марески без проблем справились с аутсайдером четвертого английского дивизиона, разгромив его со счетом 5:0, и вышли в следующий раунд турнира.

Читай также: Ливерпуль разбил представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии

Челси мог открывать счет в матче уже на 17-й минуте, но не воспользовался этим шансом, когда Кристофер Нкунку не смог переиграть голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее на перерыв лондонская команда ушла, имея минимальное преимущество благодаря голу Тосина Адарабиойо.

В начале второй половины встречи Нкунку все же сумел отличиться, поразив ворота соперника с игры. А в середине второго тайма "синие" за семь минут довели результат до сокрушительного, забив еще трижды - Адарабиойо записал на свой счет второй мяч, а Жоау Феликс добавил свой дубль.

Источник: Getty Images

Статистика матча Челси - Моркам 1/32 финала Кубка Англии

Челси - Моркам 5:0

Голы: Адарабиойо, 39, 70, Нкунку, 50, Феликс, 75, 77

На 17-й минуте Нкунку не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.45 - 0.48
Владение мячом: 81% - 19%
Удары: 28 - 7
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 11 - 2
Фолы: 7 - 4

Челси: Йоргенсен - Джеймс (Гюсто, 46), Адарабиойо, Дисаси, Вейга - Лавия (Кукурелья, 46) - Нету (Санчо, 46), Нкунку, Феликс, Джордж - Гию.

Моркам: Бергойн - Хендри, Уильямс, Стотт, Тутонда - Эдвардс (Льюис, 68), Уайт, Сонгоо (Тейлор, 81), Джонс (Хоуп, 81), Толлитт (Макадам, 68) - Декерс (Слю, 53).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кубок Англии

Статьи по теме

Ливерпуль разбил представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии Ливерпуль разбил представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии
Эвертон с Миколенко справился с представителем третьего дивизиона в Кубке Англии Эвертон с Миколенко справился с представителем третьего дивизиона в Кубке Англии
Что нужно каждому топ-клубу АПЛ в зимнее трансферное окно? Что нужно каждому топ-клубу АПЛ в зимнее трансферное окно?
Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд выиграл гонку преследования в Оберхофе, Пидручный финишировал шестым
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа21:38
Манчестер Сити безжалостно разгромил клуб из четвертого английского дивизиона
Европа21:26
Забитый пенальти Кейна принес Баварии очередные три очка
Европа21:05
Ювентус и Торино не определили сильнейшего в туринском дерби
Бокс20:15
"Дерзкий ублюдок": Смелый фанат разозлил Фьюри, усомнившись в его силе
Европа20:13
Кейн - о Золотом мяче: Моя игра делает меня достойным кандидатом
Европа19:43
Барселона повесила ценник на своего звездного защитника
Киберспорт19:11
NaVi Junior не смогли пробиться на DreamLeague Season 25
Европа18:59
Челси уничтожил аутсайдера четвертого дивизиона в Кубке Англии
Европа18:53
Борнмут с Забарным разгромил Вест Бромвич в кубке Англии
Биатлон18:30
Все участники цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе подняли флаг Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK