Челси - Моркам 5:0: обзор матча и результат игры 11.01.2025

"Синие" не реализовали пенальти, но после разнесли скромного соперника.

В субботу, 11 января, Челси принимал на своем поле Моркам в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Подопечные Энцо Марески без проблем справились с аутсайдером четвертого английского дивизиона, разгромив его со счетом 5:0, и вышли в следующий раунд турнира.

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Челси мог открывать счет в матче уже на 17-й минуте, но не воспользовался этим шансом, когда Кристофер Нкунку не смог переиграть голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее на перерыв лондонская команда ушла, имея минимальное преимущество благодаря голу Тосина Адарабиойо.

В начале второй половины встречи Нкунку все же сумел отличиться, поразив ворота соперника с игры. А в середине второго тайма "синие" за семь минут довели результат до сокрушительного, забив еще трижды - Адарабиойо записал на свой счет второй мяч, а Жоау Феликс добавил свой дубль.

Источник: Getty Images

Статистика матча Челси - Моркам 1/32 финала Кубка Англии

Челси - Моркам 5:0

Голы: Адарабиойо, 39, 70, Нкунку, 50, Феликс, 75, 77

На 17-й минуте Нкунку не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.45 - 0.48

Владение мячом: 81% - 19%

Удары: 28 - 7

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 11 - 2

Фолы: 7 - 4

Челси: Йоргенсен - Джеймс (Гюсто, 46), Адарабиойо, Дисаси, Вейга - Лавия (Кукурелья, 46) - Нету (Санчо, 46), Нкунку, Феликс, Джордж - Гию.

Моркам: Бергойн - Хендри, Уильямс, Стотт, Тутонда - Эдвардс (Льюис, 68), Уайт, Сонгоо (Тейлор, 81), Джонс (Хоуп, 81), Толлитт (Макадам, 68) - Декерс (Слю, 53).

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