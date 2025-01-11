Ливерпуль - Аккрингтон 4:0: обзор матча и результат игры 11.01.2025
В субботу, 11 января, Ливерпуль принимал на своем поле Аккрингтон в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Команда Арне Слота легко разобралась с представителем четвертого дивизиона, одержав разгромную победу со счетом 4:0.
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"Красные" до перерыва успели оформить себе преимущество в два мяча усилиями Диогу Жоты и Трента Александера-Арнольда. Во втором тайме третий результативный удар в поединке на свой счет записал Джейден Даннс, а под занавес встречи Федерико Кьеза своим дебютным голом в составе мерсисайдцев довершил разгром.
Статистика матча Ливерпуль - Аккрингтон 1/32 финала Кубка Англии
Ливерпуль - Аккрингтон 4:0
Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90
Ожидаемые голы (xG): 2.93 - 0.24
Владение мячом: 79% - 21%
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 9 - 1
Угловые: 8 - 6
Фолы: 4 - 10
Ливерпуль: Келлехер - Александер-Арнольд (Брэдли, 60), Куанса, Эндо (Ниони, 79), Цимикас - Мортон (Макконнелл, 61), Собослай (Кьеза, 46) - Эллиотт, Жота, Нгумоха (Даннс, 72) - Нуньес.
Аккрингтон: Креллин - Лав, Роусон, Оу, Мартин (Коннили, 63) - Вудс, Хумбени (Койл, 46), Вудс (О'Брайен, 63) - Хантер (Хендерсон, 46) - Уолтон (Муни, 78), Уэйли.
Предупреждение: Хендерсон.
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