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Ливерпуль - Аккрингтон 4:0: обзор матча и результат игры 11.01.2025

Мерсисайдцы без проблем вышли в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 16:15
Ливерпуль одержал разгромную победу / Getty Images
Ливерпуль одержал разгромную победу / Getty Images

В субботу, 11 января, Ливерпуль принимал на своем поле Аккрингтон в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Команда Арне Слота легко разобралась с представителем четвертого дивизиона, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

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"Красные" до перерыва успели оформить себе преимущество в два мяча усилиями Диогу Жоты и Трента Александера-Арнольда. Во втором тайме третий результативный удар в поединке на свой счет записал Джейден Даннс, а под занавес встречи Федерико Кьеза своим дебютным голом в составе мерсисайдцев довершил разгром.

Статистика матча Ливерпуль - Аккрингтон 1/32 финала Кубка Англии

Ливерпуль - Аккрингтон 4:0

Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90

Ожидаемые голы (xG): 2.93 - 0.24
Владение мячом: 79% - 21%
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 9 - 1
Угловые: 8 - 6
Фолы: 4 - 10

Ливерпуль: Келлехер - Александер-Арнольд (Брэдли, 60), Куанса, Эндо (Ниони, 79), Цимикас - Мортон (Макконнелл, 61), Собослай (Кьеза, 46) - Эллиотт, Жота, Нгумоха (Даннс, 72) - Нуньес.

Аккрингтон: Креллин - Лав, Роусон, Оу, Мартин (Коннили, 63) - Вудс, Хумбени (Койл, 46), Вудс (О'Брайен, 63) - Хантер (Хендерсон, 46) - Уолтон (Муни, 78), Уэйли.

Предупреждение: Хендерсон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Кубок Англии

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