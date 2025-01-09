Эвертон - Питерборо 2:0: обзор матча и результат игры 09.01.2025

Без уволенного прямо перед матчем тренера "ириски" вышли в 1/16 финала турнира.

В четверг, 9 января, Эвертон принимал на своем поле Питерборо в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

"Ириски" за несколько часов до матча распрощались с главным тренером Шоном Дайчем, что не помешало команде справиться с представителем третьего дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.

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Ливерпульская команда повела в поединке перед перерывом благодаря результативному удару Бету, а окончательный результат под занавес встречи установил Илиман Ндиайе, реализовав пенальти.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Статистика матча Эвертон - Питерборо 1/32 финала Кубка Англии

Эвертон - Питерборо 2:0

Гол: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.27

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 13 - 5

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 6 - 3

Фолы: 9 - 8

Эвертон: Виржиния - О'Брайен, Кин, Брантуэйт - Паттерсон (Янг, 73), Мангала (Дукуре, 89), Гейе, Миколенко - Армстронг (Гаррисон, 68), Ндиайе - Бету (Броя, 68, Линдстрем, 89).

Питерборо: Билокапич - Неветт (Валлин, 46), Фернандес, Катонго - Дорнелли (Одо, 76), О'Брайен-Бреди (Мазерсилл, 88), Коллинз, Киприану (Де Хэвилленд, 65), Хейс - Джонс (Линдгрен, 46), Конн-Кларк.

Предупреждение: Бету.

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