Эвертон - Питерборо 2:0: обзор матча и результат игры 09.01.2025
В четверг, 9 января, Эвертон принимал на своем поле Питерборо в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
"Ириски" за несколько часов до матча распрощались с главным тренером Шоном Дайчем, что не помешало команде справиться с представителем третьего дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.
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Ливерпульская команда повела в поединке перед перерывом благодаря результативному удару Бету, а окончательный результат под занавес встречи установил Илиман Ндиайе, реализовав пенальти.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Статистика матча Эвертон - Питерборо 1/32 финала Кубка Англии
Эвертон - Питерборо 2:0
Гол: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.27
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 13 - 5
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 6 - 3
Фолы: 9 - 8
Эвертон: Виржиния - О'Брайен, Кин, Брантуэйт - Паттерсон (Янг, 73), Мангала (Дукуре, 89), Гейе, Миколенко - Армстронг (Гаррисон, 68), Ндиайе - Бету (Броя, 68, Линдстрем, 89).
Питерборо: Билокапич - Неветт (Валлин, 46), Фернандес, Катонго - Дорнелли (Одо, 76), О'Брайен-Бреди (Мазерсилл, 88), Коллинз, Киприану (Де Хэвилленд, 65), Хейс - Джонс (Линдгрен, 46), Конн-Кларк.
Предупреждение: Бету.
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