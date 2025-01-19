Рома Довбика договорилась о трансфере нового вратаря за "смешную сумму"
Пьерлуиджи Голлини будет стоить «волкам» всего 1 млн евро.
Итальянская Рома неожиданно решила усилить вратарскую линию.
Как сообщает Николо Скира, "волки" подпишут Пьерлуиджи Голлини из Аталанты. Сумма трансфера составит всего 1 млн евро.
Контракт со столичным клубом продлится 2.5 года, а именно до конца июня 2027 года.
Отметим, что первую часть сезона Голлини провел в Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский, но сыграл всего 7 матчей.
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