УПЛ вошла в топ-40 лучших лиг мира по версии IFFHS, победитель - неожиданный
Серия А заняла первое место в рейтинге.
Портал IFFHS составил рейтинг лучших чемпионатов мира по своей версии.
Первое место в рейтинге достаточно неожиданно заняла итальянская Серия А, на втором Ла Лига, а АПЛ лишь замкнула тройку.
Не менее неожиданно, четвертую позицию занимает бразильский чемпионат, а замыкает пятерку чемпионат Германии.
На восьмом месте французская Лига 1, которая уступила чемпионату Португалии и Аргентины.
УПЛ в топе заняла лишь 38 место, соседями нашего чемпионата в импровозаной таблице стали болгарская (39) и польская (37) лиги
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