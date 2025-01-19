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УПЛ вошла в топ-40 лучших лиг мира по версии IFFHS, победитель - неожиданный

Серия А заняла первое место в рейтинге.
Сегодня, 20:03
shakhtar.com
shakhtar.com

Портал IFFHS составил рейтинг лучших чемпионатов мира по своей версии.

Первое место в рейтинге достаточно неожиданно заняла итальянская Серия А, на втором Ла Лига, а АПЛ лишь замкнула тройку.

Не менее неожиданно, четвертую позицию занимает бразильский чемпионат, а замыкает пятерку чемпионат Германии.

На восьмом месте французская Лига 1, которая уступила чемпионату Португалии и Аргентины.

УПЛ в топе заняла лишь 38 место, соседями нашего чемпионата в импровозаной таблице стали болгарская (39) и польская (37) лиги

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

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