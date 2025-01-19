Ипсвич - Манчестер Сити 0:6: обзор матча и результат игры 19.01.2025

"Горожане" отправили в ворота Ипсвича шесть безответных мячей.

В воскресенье, 19 января, Манчестер Сити встречался в гостях с Ипсвичем в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы расправились с одним из аутсайдеров чемпионата, разбив соперника со счетом 6:0.

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В первом тайме в составе Манчестер Сити три результативных действия на свой счет записал Фил Фоден, который оформил дубль, а также ассистировал Матео Ковачичу.

Источник: Getty Images

После перерыва "горожане" повторили результат первой половины встречи, но теперь уже забивали Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макейти.

Манчестер Сити, набрав 38 очков, поднялся на четвертую позиции в турнирной таблице АПЛ. Ипсвич с 16 баллами идет в зоне вылета на 18-м месте.

Статистика матча Ипсвич - Манчестер Сити 22-го тура чемпионата Англии

Ипсвич - Манчестер Сити 0:6

Голы: Фоден, 27, 42, Ковачич, 30, Доку, 49, Холанд, 57, Макейти, 69

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 2.84

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 4 - 7

Фолы: 4 - 7

Ипсвич: Уолтон - Джонсон, О'Ши, Годфри, Берджесс, Дэвис (Тэйлор, 73) - Кларк (Луонго, 64), Морси, Каюсте (Туанзебе, 64), Гатчинсон (Гирст, 73) - Делап.

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи (Льюис, 73), Диаш, Гвардиол - Ковачич (О'Райли, 73), Гюндоган - Фоден (Грилиш, 63), Де Брюйне (Макейти, 64), Нунеш, Доку - Холанд (Мубама, 64).

Предупреждение: Нунеш.

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