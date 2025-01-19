Ипсвич - Манчестер Сити 0:6: обзор матча и результат игры 19.01.2025
В воскресенье, 19 января, Манчестер Сити встречался в гостях с Ипсвичем в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.
Подопечные Хосепа Гвардиолы расправились с одним из аутсайдеров чемпионата, разбив соперника со счетом 6:0.
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В первом тайме в составе Манчестер Сити три результативных действия на свой счет записал Фил Фоден, который оформил дубль, а также ассистировал Матео Ковачичу.
После перерыва "горожане" повторили результат первой половины встречи, но теперь уже забивали Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макейти.
Манчестер Сити, набрав 38 очков, поднялся на четвертую позиции в турнирной таблице АПЛ. Ипсвич с 16 баллами идет в зоне вылета на 18-м месте.
Статистика матча Ипсвич - Манчестер Сити 22-го тура чемпионата Англии
Ипсвич - Манчестер Сити 0:6
Голы: Фоден, 27, 42, Ковачич, 30, Доку, 49, Холанд, 57, Макейти, 69
Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 2.84
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 8 - 17
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 4 - 7
Фолы: 4 - 7
Ипсвич: Уолтон - Джонсон, О'Ши, Годфри, Берджесс, Дэвис (Тэйлор, 73) - Кларк (Луонго, 64), Морси, Каюсте (Туанзебе, 64), Гатчинсон (Гирст, 73) - Делап.
Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи (Льюис, 73), Диаш, Гвардиол - Ковачич (О'Райли, 73), Гюндоган - Фоден (Грилиш, 63), Де Брюйне (Макейти, 64), Нунеш, Доку - Холанд (Мубама, 64).
Предупреждение: Нунеш.
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