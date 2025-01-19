iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ипсвич - Манчестер Сити 0:6: обзор матча и результат игры 19.01.2025

"Горожане" отправили в ворота Ипсвича шесть безответных мячей.
Сегодня, 20:35
Манчестер Сити разгромил Ипсвич / Getty Images
Манчестер Сити разгромил Ипсвич / Getty Images

В воскресенье, 19 января, Манчестер Сити встречался в гостях с Ипсвичем в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы расправились с одним из аутсайдеров чемпионата, разбив соперника со счетом 6:0.

Читай также: Эвертон достаточно неожиданно справился с Тоттенхэмом

В первом тайме в составе Манчестер Сити три результативных действия на свой счет записал Фил Фоден, который оформил дубль, а также ассистировал Матео Ковачичу.

Источник: Getty Images

После перерыва "горожане" повторили результат первой половины встречи, но теперь уже забивали Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макейти.

Манчестер Сити, набрав 38 очков, поднялся на четвертую позиции в турнирной таблице АПЛ. Ипсвич с 16 баллами идет в зоне вылета на 18-м месте.

Статистика матча Ипсвич - Манчестер Сити 22-го тура чемпионата Англии

Ипсвич - Манчестер Сити 0:6

Голы: Фоден, 27, 42, Ковачич, 30, Доку, 49, Холанд, 57, Макейти, 69

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 2.84
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 8 - 17
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 4 - 7
Фолы: 4 - 7

Ипсвич: Уолтон - Джонсон, О'Ши, Годфри, Берджесс, Дэвис (Тэйлор, 73) - Кларк (Луонго, 64), Морси, Каюсте (Туанзебе, 64), Гатчинсон (Гирст, 73) - Делап.

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи (Льюис, 73), Диаш, Гвардиол - Ковачич (О'Райли, 73), Гюндоган - Фоден (Грилиш, 63), Де Брюйне (Макейти, 64), Нунеш, Доку - Холанд (Мубама, 64).

Предупреждение: Нунеш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Ипсвич

Статьи по теме

Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой
Манчестер Сити нашел дорогостоящую замену Уокеру Манчестер Сити нашел дорогостоящую замену Уокеру
Холанд подписал невероятный контракт с Ман Сити Холанд подписал невероятный контракт с Ман Сити
Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа23:11
Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой
Украина22:50
Клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки
Европа22:10
"Я немного растерян": Анчелотти потроллил критиков Реала
Бокс22:02
"Все может случиться": Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой с Паркером
Европа21:41
Мбаппе: Получить аплодисменты на Бернабеу - всегда было мечтой
Европа и мир21:25
Студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025
Европа20:59
Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии
Европа20:35
Манчестер Сити сокрушил в гостях аутсайдера АПЛ
Европа20:21
Реал пропустил свой самый быстрый гол за последние 13 лет
Европа20:03
УПЛ вошла в топ-40 лучших лиг мира по версии IFFHS, победитель - неожиданный
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK