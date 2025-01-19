Эвертон достаточно неожиданно справился с Тоттенхэмом

В рамках 22-го тура АПЛ Эвертон встретился с Тоттенхэмом.

Довольно неожиданно уже с первых минут мерсисайдцы начали играть достаточно активно и смогли быстро открыть счет. На 13-ой минуте забил Доминик Кальверт-Льюин.

Чуть позже преимущество «ирисок» было удвоено благодаря голу Илимана Ндиайе, который отметился мячом на 30-ой минуте.

В компенсированное время к первому тайму счет был доведен до разгромного, при чем, произошло это благодаря автоголу Арчи Грея.

Впрочем, и в чужие ворота "шпоры" все таки смогли забить. Произошло это лишь на 77-ой минуте, а автором мяча был Деян Кулусевски.

В компенсированное время лондонцы и вовсе усилиями Ришарлисона сократили отставание до минимального, но было уже слишком поздно.

Эвертон - Тоттенхэм 3:2

Голы: Кальверт-Льюин, 13, Ндиайе, 30, Грей (автогол), 45+7 - Кулусевски, 77, Ришарлисон, 90+2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!