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Эвертон достаточно неожиданно справился с Тоттенхэмом

"Ириски" спокойно победили в домашнем матче.
Сегодня, 18:02
Getty Images
Getty Images

В рамках 22-го тура АПЛ Эвертон встретился с Тоттенхэмом.

Довольно неожиданно уже с первых минут мерсисайдцы начали играть достаточно активно и смогли быстро открыть счет. На 13-ой минуте забил Доминик Кальверт-Льюин.

Чуть позже преимущество «ирисок» было удвоено благодаря голу Илимана Ндиайе, который отметился мячом на 30-ой минуте.

В компенсированное время к первому тайму счет был доведен до разгромного, при чем, произошло это благодаря автоголу Арчи Грея.

Впрочем, и в чужие ворота "шпоры" все таки смогли забить. Произошло это лишь на 77-ой минуте, а автором мяча был Деян Кулусевски.

В компенсированное время лондонцы и вовсе усилиями Ришарлисона сократили отставание до минимального, но было уже слишком поздно.

Эвертон - Тоттенхэм 3:2

Голы: Кальверт-Льюин, 13, Ндиайе, 30, Грей (автогол), 45+7 - Кулусевски, 77, Ришарлисон, 90+2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм

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