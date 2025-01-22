Сикан прилетел в Турцию и пообщался с журналистами перед официальным трансфером в Трабзонспор
Украинский нападающий Даниил Сикан прилетел в Турцию для согласования последних формальностей его трансфера в Трабзонспор.
В аэропорту Сикана встретили болельщики и журналисты, с которыми он немного успел пообщаться.
В частности, Даниил научил турецких любителей футбола произносить свое имя.
Также украинец высказался о гипотетическом приходе Александра Зубкова в Трабзонспор.
«Возможно, он тоже скоро приедет», сказал Сикан.
Напоследок форвард высказался о своем трансфере в «бордово-синих».
«Трабзонспор - большая команда с большими целями. Я также знаю, какие мощные болельщики есть у Трабзонспора. Это важный шаг для моей карьеры», - резмував футболист.
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