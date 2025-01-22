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Сикан прилетел в Турцию и пообщался с журналистами перед официальным трансфером в Трабзонспор

Даниил начинает осваиваться в новой атмосфере.
Сегодня, 11:59
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Даниил Сикан прилетел в Турцию для согласования последних формальностей его трансфера в Трабзонспор.

В аэропорту Сикана встретили болельщики и журналисты, с которыми он немного успел пообщаться.

В частности, Даниил научил турецких любителей футбола произносить свое имя.

Также украинец высказался о гипотетическом приходе Александра Зубкова в Трабзонспор.

«Возможно, он тоже скоро приедет», сказал Сикан.

Напоследок форвард высказался о своем трансфере в «бордово-синих».

«Трабзонспор - большая команда с большими целями. Я также знаю, какие мощные болельщики есть у Трабзонспора. Это важный шаг для моей карьеры», - резмував футболист.

На ISPORT доступны все трансферы команд УПЛ.

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