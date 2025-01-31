Жирона переведет в основной состав украинского таланта

Жирона даст возможность проявить себя Владиславу Крапивцову в работе с основой.

Как сообщает Нил Сола, каталонцы переведут Крапивцова в основной состав. Произойдет это сразу после ухода Пау Лопеса из клуба.

Лопес перейдет в стан мексиканской Толуки. Детали контракта остаются неизвестными.

Что касается Крапивцова, то сейчас на него будут рассчитывать как на дублера Пауло Гассаниги.

Стоит отметить, что Пау мог покинуть Жирону чуть раньше, однако из-за невозможности заявить 19-летнего украинского вратаря на Лигу чемпионов Жирона отменила его переход в Ланс

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!