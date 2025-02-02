Реал минимально проиграл Эспаньолу

В рамках 22-го тура Ла Лиги Эспаньол встретился с Реалом.

В течение первых 45-минут команды не порадовали «остротой» и единственное, что стоит выделить, так это травму Антонио Рюдигера уже в начале игры.

Во втором тайме ситуация значительно изменилась. Реал действовал значительно активнее и раз за разом наседал на ворота Жоана Гарсия, однако, защита каталонцев действовала безошибочно.

Эспаньол почти не контратаковал, однако временами все же пытался угрожать «сливочным» и одна из таких попыток и увенчалась успехом. На 85-ой забил Карлос Ромеро.

У мадридцев было достаточно времени, чтобы отыграться, однако им это не удалось и финальный свисток зафиксировал победу андердога.

Эспаньол - Реал 1:0

Гол: Ромеро, 85.

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