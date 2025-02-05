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Ньюкасл во второй раз переиграл Арсенал и вышел в финал Кубка английской лиги

Александр Зинченко не принимал участие в игре.
Вчера, 23:55
Ньюкасл прошел Арсенал / Getty Images
Ньюкасл прошел Арсенал / Getty Images

В среду, 5 февраля, Ньюкасл на своем поле принимал лондонский Арсенал в рамках второго полуфинального поединка Кубка английской лиги.

Первый матч, который проходил в Лондоне, завершился победдой "сорок" - 2:0.

Старт ответного противостояния начался с гола Ньюкасла. Джейкоб Мерфи умело завершил атаку своей команды.

После перерыва хозяева увеличили преимущество благодаря голу Энтони Гордона.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел всю игру на скамейки запасных.

Другого финалиста кубкового турнира между собой определят Тоттенхэм и Ливерпуль, который проведут ответный матч 6 февраля. В первой игре "шпоры" минимально обыграли "красных" - 1:0.

Статистика матча Ньюкасл - Арсенал 1/2 финала Кубка английской лиги

Ньюкасл - Арсенал 2:0 (первый матч 2:0)
Голы: Мерфи, 19, Гордон, 52

Ожидаемые голы (xG): 1.71-0.94
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 10-11
Удары в створ: 3-3
Угловые: 1-13
Фолы: 12-12

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