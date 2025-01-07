Арсенал - Ньюкасл 0:2: обзор матча и результат игры 07.01.2025

Во вторник, 7 января, лондонский Арсенал принимал на своем поле Ньюкасл в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги.

"Сорокам" удалось обеспечить себе комфортное преимущество перед ответным матчем, одержав гостевую победу со счетом 2:0.

Ньюкасл повел во встрече на 37-й минуте усилиями Александера Исака. После заброса в штрафную от голкипера и скидки мяч оказался у Джейкоба Мерфи, который продлил на шведского нападающего, а тот расстрелял ворота с близкого расстояния. Удвоить свое преимущество гостям удалось в начале второго тайма. Давид Райя справился с ударом Исака, но Энтони Гордон был первым на добивании.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вышел на замену со скамейки запасных на 78-й минуте и практически сразу же заработал желтую карточку.

Ответный матч полуфинала Кубка лиги состоится на поле Ньюкасла 5 февраля.

Другого финалиста кубкового турнира между собой определят Тоттенхэм и Ливерпуль в поединках, которые будут сыграны 8 января и 6 февраля.

Статистика матча Арсенал - Ньюкасл 1/2 финала Кубка английской лиги

Арсенал - Ньюкасл 0:2

Голы: Исак, 37, Гордон, 51

Ожидаемые голы (xG): 3.09 - 1.22

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 23 - 7

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 11 - 1

Фолы: 6 - 12

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Зинченко, 78) - Эдегор, Парти (Жоржиньо, 59), Райс - Троссар (Жезус, 59), Хаверц, Мартинелли.

Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Ботман, Берн, Холл - Виллок (Келли, 65), Тонали, Жоэлинтон - Дж. Мерфи (Лонгстафф, 65), Исаак (Барнс, 65), Гордон.

Предупреждения: Зинченко - Жоэлинтон, Гордон.

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