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Лунин оценил выход Реала в полуфинал Кубка Испании

Украинец принял участие в победном четвертьфинале.
Сегодня, 07:49
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Испании Реал на выезде встречался с Леганесом. Поединок завершился победой "сливочных" - 3:2.

В составе гостей поединок отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

"Рады выйти в полуфинал! Спасибо за поддержку, мадридисты", - написал Лунин.

На данный момент неизвестно, кто станет соперником мадридского коллектива в полуфинале национального Кубка.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл во второй раз переиграл Арсенал и вышел в финал Кубка английской лиги.

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