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Лидер клуба Ла Лиги рассказал о том, что у него произошел рецидив рака

Кириану Родригесу снова придется бороться с болезнью.
Сегодня, 21:18
Кириан Родригес / Getty Images
Кириан Родригес / Getty Images

Полузащитник Лас-Пальмаса Кириан Родригес поделился печальной новостью.

По словам испанца, у него во второй раз диагностировали рак, поэтому он снова приостановит свою карьеру.

«Вчера я узнал, что у меня произошел рецидив рака.

Мне во второй раз придется приостановить все и пройти новый курс химиотерапии, чтобы победить эту болезнь», - заявил Родригес.

Отметим, что в 2022 у Кириана обнаружили лимфому Годжкинса. Хавбек вернулся на поле только в январе 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Гризманн высказался о суддейском скандале в Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кириан Родригес Лас-Палмас

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