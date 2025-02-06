Гризманн - о судейском скандале: Нужно прекратить этот бред

Звезда Атлетико Антуан Гризманн высказался о судейском скандале в Ла Лиге.

Напомним, ранее Реал пожаловался на судейство в матче против Эспаньола и призвал к реформам. Клубы Ла Лиги уже осудили заявление мадридцев.

Гризманн же считает, что в этой ситуации слишком много виноватых, а страдают в итоге судьи, которые боятся допустить ошибку, находясь под огромным давлением.

"Я думаю, мы должны прекратить этот бред, потому что, на мой взгляд, это именно он и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей уже не будет.

Сейчас любой судья, независимо от имени, приезжает на любой стадион в страхе допустить ошибку, потому что все будут следить за ним. Нехорошо, что судьи подходят к игре в таком состоянии. Мы должны оставить их в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами.

В этом виноваты все – клубы, президенты, журналисты... Судьи устали от этого бреда", - приводит слова француза AS.

Ранее также сообщалось, что УЕФА планирует важные изменения в еврокубках.

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