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Названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой

Украинский футболист попал в сферу интересов турецких грандов.
Сегодня, 19:40
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может покинуть Арсенал.

Как сообщает Now Arsenal, услугами защитника интересуются представители Турции - Галатасарай и Фенербахче.

Трансферное окно в Турции закрывается во вторник, 11 февраля, так что клубы имеют возможность подписать 28-летнего украинца.

В текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 13 матчей, результативными действиями не отметился. 

Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Пушич намекнул, что трансферная кампания Шахтера еще не закончена.

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