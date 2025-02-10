Названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой
Украинский футболист попал в сферу интересов турецких грандов.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко может покинуть Арсенал.
Как сообщает Now Arsenal, услугами защитника интересуются представители Турции - Галатасарай и Фенербахче.
Трансферное окно в Турции закрывается во вторник, 11 февраля, так что клубы имеют возможность подписать 28-летнего украинца.
В текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 13 матчей, результативными действиями не отметился.
Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Пушич намекнул, что трансферная кампания Шахтера еще не закончена.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!