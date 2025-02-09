Пушич намекнул, что трансферная кампания Шахтера еще не закончена

Дончане готовы и в дальнейшем «шуметь» на трансферном рынке.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мыслями об усилении команды в межсезонье.

По словам специалиста, он и его тренерский и скаутско-аналитический штабы продолжат работать над поиском вариантов на трансферном рынке.

«Клуб всегда ищет способы усиления на трансферном рынке. Мы постараемся освежить команду, возможно, придет еще один-два новых игрока на разные позиции. Посмотрим», - сказал Пушич.

Отметим, сегодня «горняки» обыграли Зимбру на сборах, а вчера, 8 февраля приобрели бразильского форварда .

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