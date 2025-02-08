iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер объявил о подписании бразильского таланта

Кауан Элиас присоединился к «горнякам».
Сегодня, 19:51
Кауан Еліас
Кауан Еліас

Донецкий Шахтер объявил о подписании талантливого форварда.

Как сообщает пресс-служба «горняков», к команде присоединился Кауан Элиас. По неподтвержденным данным, сумма трансфера 20 млн евро.

Контракт с игроком подписан до 2030 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Ранее Шахтер подписал боливийского защитника .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Кауан Элиас

Статьи по теме

Шахтер официально представил нового защитника Шахтер официально представил нового защитника
Шахтер анонсировал подписание легионера Шахтер анонсировал подписание легионера
Шахтер согласовал трансфер латиноамериканца: президент клуба подтвердил переход Шахтер согласовал трансфер латиноамериканца: президент клуба подтвердил переход
Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа21:05
Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять
Европа20:59
Алонсо повторил рекорд Бундеслиги
Бокс20:46
"Худший стиль для него": Промоутер оценил шансы Чисоры против Валлина
Европа20:37
Кочергин отметился результативным действием в матче Экстракляcы
Киберспорт20:12
NaVi сыграют с россиянами Spirit в полуфинале IEM Katowice 2025: онлайн-трансляция
Бокс20:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:02
Ближайший бой Уайлдера сорвался
Украина19:51
Шахтер объявил о подписании бразильского таланта
Европа19:24
Атлетик спокойно разгромил Жирону с Цыганковым
Европа19:16
Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK