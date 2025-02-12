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Эвертон с Миколенко в безумной концовке вырвал ничью в матче с Ливерпулем

Мерсисайдское дерби подарило голы.
Вчера, 23:34
Эвертон - Ливерпуль / Getty Images
Эвертон - Ливерпуль / Getty Images

В рамках перенесенного 15-го тура чемпионата Англии Эвертон в домашнем поединке принимал Ливерпуль.

На старте поединка "ириски" вышли вперед: Брентвейт сделал тонкую передачу со штрафного на Бету, который один в один переиграл Алиссона.

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К середине тайма Ливерпуль восстановил ничейный счет. Автором гола стал Макаллистер.

Во втором тайме Салах забил второй гол для своей команды.

В компенсированное время Эвертон сумел избежать поражения. Автором спасительного гола стал Тарковски.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел весь поединок на поле.

В турнирной таблице АПЛ Ливерпуль идет на первом месте, опережая идущий на втором месте Арсенал на семь очков. Эвертон занимает 15 строчку, имея на свем счету 27 баллов.

Эвертон - Ливерпуль 2:2
Голы: Бету, 11, Тарковски, 90+8 - Макаллистер, 16, Салах, 73

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