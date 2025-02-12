Салах снова установил новый рекорд АПЛ
Египтянин побил достижение легенды Манчестер Юнайтед.
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах снова записал на свой счет рекорд АПЛ.
В матче с Эвертоном египтянин ассистировал Алексису Мак Аллистеру на 15-й минуте матча. Эта голевая передача стала 22-м результативным действием для Салаха в выездных матчах в текущем сезоне.
Тем самым Салах побил рекорд установленный Энди Коулом в сезоне-1993/94.
Всего у египтянина в текущемс сезоне 45 результативных действией в 34 матчах во всех турнирах.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за одноклубником Ильи Забарного.
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