Салах снова установил новый рекорд АПЛ

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах снова записал на свой счет рекорд АПЛ.

В матче с Эвертоном египтянин ассистировал Алексису Мак Аллистеру на 15-й минуте матча. Эта голевая передача стала 22-м результативным действием для Салаха в выездных матчах в текущем сезоне.

Тем самым Салах побил рекорд установленный Энди Коулом в сезоне-1993/94.

Всего у египтянина в текущемс сезоне 45 результативных действией в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за одноклубником Ильи Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!