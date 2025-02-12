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Салах снова установил новый рекорд АПЛ

Египтянин побил достижение легенды Манчестер Юнайтед.
Вчера, 22:48
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах снова записал на свой счет рекорд АПЛ.

В матче с Эвертоном египтянин ассистировал Алексису Мак Аллистеру на 15-й минуте матча. Эта голевая передача стала 22-м результативным действием для Салаха в выездных матчах в текущем сезоне.

Тем самым Салах побил рекорд установленный Энди Коулом в сезоне-1993/94.

Всего у египтянина в текущемс сезоне 45 результативных действией в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за одноклубником Ильи Забарного.

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