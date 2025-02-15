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Футбол

Реал потерял очки в третье матче подряд в Ла Лиге, сыграв вничью с претендентом на еврокубки

"Сливочные" отыграли больше тайма в меньшинстве из-за удаления Беллингема.
Сегодня, 19:12
Реал сыграл вничью с Осасуной / Getty Images
Реал сыграл вничью с Осасуной / Getty Images

В субботу, 15 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Испании Реал провел выездной поединок против Осасуны.

На старте встречи "сливочные" вышли вперед после гола Мбаппе, который забил с передачи Вальверде.

В конце первого тайма Реал остался в меньшинстве. Джуд Беллингем получил красную карточку после слов и жестикуляций в адрес арбитра.

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После перерыва Осасуна воспользовалась своим преимуществом. Будимир реализовал пенальти.

Подопечные Карло Анчелотти так и не смогли добыть победу, завершив поединок вничью - 1:1.

Стоит отметить, что мадридский коллектив потерял очки в третьем матче подряд в Испании. До этого команда проиграла Эспаньолу (0:1) и сыграла вничью с Атлетико (1:1).

В турнирной таблице Ла Лиги Реал идет на первом месте, опережая Атлетико на два баллы и Барселону - на три. У команд есть по одному матчу в запасе.

Осасуна - Реал 1:1
Голы: Будимир, 58 (пен.) - Мбаппе, 15

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