iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона продлит контракт с одним из самых высокооплачиваемых игроков

Френки де Йонг, вероятно, останется в стане каталонцев.
Сегодня, 13:59

Каталонская Барселона намерена сохранить у себя Френки де Йонга.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с нидерландцем. Полузащитник также хочет остаться в нынешнем клубе.

Отмечается, что переговоры начнутся весной, а именно после решающих матчей в Лиге чемпионов, Кубке и в Чемпионате Испании.

Стоит отметить, что сейчас Фрэнки является одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет приобрести игрока Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды
Президент ФИА: Следующий шаг - появление в Ф-1 китайского производителя Президент ФИА: Следующий шаг - появление в Ф-1 китайского производителя
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали вторую за день минимальную победу в спаррингах Календарь Динамо: "бело-синие" одержали вторую за день минимальную победу в спаррингах
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа17:50
Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды
Формула 117:28
Президент ФИА: Следующий шаг - появление в Ф-1 китайского производителя
Украина17:10
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали вторую за день минимальную победу в спаррингах
Биатлон17:00
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
Биатлон16:44
Йоханнес Бе закрепил успех в спринте победой в пасьюте, Мандзин - лучший среди украинцев
Бокс16:20
Бокс: расписание боев
Бокс16:18
"Я лучше, чем он": Паркер объяснил, почему одержит победу над Дюбуа
Биатлон15:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
Сборные15:45
Игрока сборной Украины сняли с поезда и отправили в ТЦК
Европа15:12
Бавария работает над подписанием лидера своего конкурента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK