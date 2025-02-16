Барселона продлит контракт с одним из самых высокооплачиваемых игроков

Каталонская Барселона намерена сохранить у себя Френки де Йонга.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с нидерландцем. Полузащитник также хочет остаться в нынешнем клубе.

Отмечается, что переговоры начнутся весной, а именно после решающих матчей в Лиге чемпионов, Кубке и в Чемпионате Испании.

Стоит отметить, что сейчас Фрэнки является одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет приобрести игрока Ливерпуля.

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