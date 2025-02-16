Барселона продлит контракт с одним из самых высокооплачиваемых игроков
Френки де Йонг, вероятно, останется в стане каталонцев.
Каталонская Барселона намерена сохранить у себя Френки де Йонга.
Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с нидерландцем. Полузащитник также хочет остаться в нынешнем клубе.
Отмечается, что переговоры начнутся весной, а именно после решающих матчей в Лиге чемпионов, Кубке и в Чемпионате Испании.
Стоит отметить, что сейчас Фрэнки является одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет приобрести игрока Ливерпуля.
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