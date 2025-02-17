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Футбол

Исаак заключил джентльменское соглашение с Ньюкаслом

"Сороки" не будут блокировать переход форварда при одном условии.
Сегодня, 00:50
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Форвард Ньюкасла Александр Исак заключил с клубом джентельменское соглашение, пишет Тони Хуанмарти.

Напомним, шведский нападающий высоко оценивается другими клубами, за ним внимательно следят Арсенал и Барселона.

Сам Александр, по некоторым сообщениям, хотел бы присоединится к каталонскому клубу, но провернуть этот трансфер будет очень непросто.

Исак устно договорился с Ньюкаслом, что клуб не будет блокировать его переход, если "сороки" не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Однако даже так трансфер форварда будет непростым. Ньюкасл намерен заработать на шведе около 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, при каких условиях Реал готов уволить Карло Анчелотти.

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