iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легендарный итальянский тренер может вернуться к работе

Арриго Сакки подумывает о продолжении карьеры.
Сегодня, 17:33
Арриго Сакки / Getty Images
Арриго Сакки / Getty Images

Итальянский специалист Арриго Сакки признался, что подумывает о возвращении в футбол.

Напомним, что в последний раз тренер руководил командой еще в 2001 году, но проработал у руля Пармы лишь три матча, уйдя в отставку из-за проблем со здоровьем.

Итальянец признался, что его неоднократно приглашали и продолжают приглашать на работу, и сейчас он дейстивтельно задумался о возвращении.

"Я подумываю о том, чтобы вернуться к тренерской работе – либо в Италии, либо за границей. У меня есть несколько вариантов, но я не знаю, смогу ли я работать в Италии.

Я слишком сильно люблю эту страну. У меня есть один недостаток – я говорю то, что думаю, а иногда мне приходится говорить и то, что я думаю о нас.

Меня, например, приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны", - приводит слова 78-летнего тренера Adnkronos.

Ранее также сообщалось, чтто к тренерской практике может вернуться Зинедин Зидан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арриго Сакки

Статьи по теме

"Был очень хорош в Украине": Легендарный экс-тренер Милана оценил назначение Фонсеки "Был очень хорош в Украине": Легендарный экс-тренер Милана оценил назначение Фонсеки
Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса
Звезда Реала стал владельцем португальского клуба Звезда Реала стал владельцем португальского клуба
Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс19:58
Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса
Европа19:37
Звезда Реала стал владельцем португальского клуба
Европа19:28
Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса
Европа19:07
Скандальная экс-звезда Манчестер Юнайтед заинтересовал ПСЖ
Лига Чемпионов19:03
Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити пройти Реал в Лиге чемпионов
Бокс18:43
Дюбуа: Усик находится на вершине рядом со мной
Европа18:30
Каземиро: Реал создан для побед
Биатлон18:13
Без Пидручного: названы составы Украины на индивидуальную гонку у мужчин и женщин
Формула 118:10
Шумахер: Глядя на текущий состав участников Формулы-1, я не сомневаюсь, что я не хуже их
Бокс17:50
Бриедис назвал причину поражения Беринчика от Дэвиса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK