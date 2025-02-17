Легендарный итальянский тренер может вернуться к работе

Итальянский специалист Арриго Сакки признался, что подумывает о возвращении в футбол.

Напомним, что в последний раз тренер руководил командой еще в 2001 году, но проработал у руля Пармы лишь три матча, уйдя в отставку из-за проблем со здоровьем.

Итальянец признался, что его неоднократно приглашали и продолжают приглашать на работу, и сейчас он дейстивтельно задумался о возвращении.

"Я подумываю о том, чтобы вернуться к тренерской работе – либо в Италии, либо за границей. У меня есть несколько вариантов, но я не знаю, смогу ли я работать в Италии.

Я слишком сильно люблю эту страну. У меня есть один недостаток – я говорю то, что думаю, а иногда мне приходится говорить и то, что я думаю о нас.

Меня, например, приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны", - приводит слова 78-летнего тренера Adnkronos.

Ранее также сообщалось, чтто к тренерской практике может вернуться Зинедин Зидан.

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