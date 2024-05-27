"Был очень хорош в Украине": Легендарный экс-тренер Милана оценил назначение Фонсеки

Арриго Сакки, несмотря на празднование заслуг португальца, все же хотел бы видеть кого-то другого.

Экс-тренер Милана Арриго Сакки поделился мыслями о назначении Пауло Фонсеки на пост наставника «россонери», которое уже, кажется, является неизбежным.

По словам Сакки, итальянскому топ-клубу следовало выбрать более именитого или хотя бы местного тренера.

«Если честно, то я ожидал более громкого имени. Или, по крайней мере, поскольку я итальянец, я надеялся, что директора выберут местного тренера.

Милану нужен стратег. Тренер, который знает, как дать команде игру, и который с помощью своего футбола расширяет возможности футболистов. Есть отличные тренеры, которые подошли бы «россонери».

Я думаю о Де Дзерби, Сарри, Гасперини, Итальяно, Мотте. Все они знают Серию А. Они знают динамику нашего футбола, у них есть идеи, и они это продемонстрировали. Фонсеке все это нужно изучить.

Да, он работал в Италии, но не впечатлил. Фонсека был очень хорош в Украине, где он выиграл три чемпионских титула подряд с донецким Шахтером. Во Франции он занял пятое и четвертое места. Явно не убедительные результаты.

Его будут оценивать через результаты и стиль игры, который он предложит публике. Фонсеке необходимо дать время, чтобы собрать команду. Не должно быть никаких предубеждений. Я буду первым, кто одарит его аплодисментами, если Милан будет играть в свое удовольствие и продемонстрирует, что они смелая, современная европейская команда.

Клуб важнее тренера, тренер важнее команды, а команда важнее человека. Это иерархия, если вы хотите добиться успеха. Директора, выбрав его, должны помочь Фонсеке в реализации долгосрочного плана", - резюмировал 78-летний бывший специалист.

Напомним, ранее стало известно, когда представят Фонсеку в качестве тренера Милана.

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