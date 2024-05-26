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Итальянский гранд подпишет контракт с экс-тренером Шахтера

Паулу Фонсека сменит Стефано Пиоли.
26 мая, 17:21
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Наставник Лилля Паулу Фонсека станет главным тренером Милана, утверждает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" сделали окончательный выбор в пользу португальца, отправив Стефано Пиоли в отставку.

Издание утверждает, что Фонсека подпишет трехлетний контракт, возможно, по схеме 2+1 и с зарплатой в 3 млн евро в год.

Ожидается, что клуб официально объявит о сделке 31 мая после матча с Ромой в Австралии.

Ранее также сообщалось, когда Барселона объявит о контракте с Фликом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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