Ямаль провел 100 матчей на взрослом уровне в 17 лет

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Барселона в домашнем поединке принимат Райо Вальекано.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выпустил Ламина Ямаля в стартовом составе.

Для 17-летнего футболиста это 100 матч на профессиональном уровне. Ямаль дебютировал за Барселону в апреле 2023 года. За это время он провел 83 матча за "сине-гранатовых" и 17 — за сборную Испании.

Контракт Ламина с клубом рассчитан до лета 2026 года. В июле испанцу исполнится 18 лет.

Ранее Зидан рассказал, о чем он жалеет в карьере футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!