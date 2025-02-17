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Футбол

Ямаль провел 100 матчей на взрослом уровне в 17 лет

Испанец вошел в историю футбола.
Сегодня, 23:27
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Барселона в домашнем поединке принимат Райо Вальекано.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выпустил Ламина Ямаля в стартовом составе.

Для 17-летнего футболиста это 100 матч на профессиональном уровне. Ямаль дебютировал за Барселону в апреле 2023 года. За это время он провел 83 матча за "сине-гранатовых" и 17 — за сборную Испании. 

Контракт Ламина с клубом рассчитан до лета 2026 года. В июле испанцу исполнится 18 лет.

Ранее Зидан рассказал, о чем он жалеет в карьере футболиста.

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