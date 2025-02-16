Зидан рассказал, о чем он жалеет в карьере футболиста

Легендарный француз хотел поиграть за один из местных клубов.

Легенда сборной Франции и мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал, о чем в своей игровой карьере он жалеет больше всего

По словам Зидана, он сожалеет из-за того, что не поиграл за Марсель.

«Марсель сейчас переживает хорошие времена. Я не играл здесь, но у меня было такое желание, которое к сожалению, не осуществилось.

Побывав на стадионе и на базе клуба я понял, что он действительно большой. Здесь множество интересного», - сказал Зинедин.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе вернется в сборную Франции.

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