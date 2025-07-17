Определился соперник Полесья в Лиге конференций

В рамках первого раунда квалификации Лиги конференций андоррская Санта-Колома встретилась с боснийским Борацем.

Хозяева уступили со счетом 0:2, несмотря на это именно они прошли во второй раунд отбора. Санти-Коломе помог разгром Бораца в первом матче со счетом 4:1.

Андоррский коллектив сыграет с житомирским Полесьем в следующем круге квалификации.

Матчи между Санта Коломой и Полесьем пройдут 24 и 31 июля соответственно.

Напомним, что Шахтер сыграл вничью с Ильвесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!