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Футбол

Определился соперник Полесья в Лиге конференций

Андоррская Санта-Колома удержала преимущество над Борацем.
Сегодня, 21:13       Автор: Василий Медвидь

В рамках первого раунда квалификации Лиги конференций андоррская Санта-Колома встретилась с боснийским Борацем.

Хозяева уступили со счетом 0:2, несмотря на это именно они прошли во второй раунд отбора. Санти-Коломе помог разгром Бораца в первом матче со счетом 4:1.

Андоррский коллектив сыграет с житомирским Полесьем в следующем круге квалификации.

Матчи между Санта Коломой и Полесьем пройдут 24 и 31 июля соответственно.

Напомним, что Шахтер сыграл вничью с Ильвесом.

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