Фиорентина - Вест Хэм: где смотреть финал 07.06.2023 Лиги конференций

Команды проведут решающий поединок розыгрыша Лиги конференций-2022/23. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В среду, 7 июня, состоится финальный матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встретятся Фиорентина и Вест Хэм.

Команды провели посредственный сезон в национальных чемпионатах, не сумев выйти в еврокубки. Предстоящий поединок позволит одному из клубов заполучить трофей, а также путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Финал Лиги Европы конференций сыгран на стадионе Фортуна Арена в Праге (Чехия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Фиорентина - Вест Хэм

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков. Матч начнется 7 июня в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

На пути к финалу Лиги конференций Фиорентина обыграла Брагу (7:2), Сивасспор (5:1), Лех (6:4) и Базель (4:3).

Английский Вест Хэм дошел до решающего матча, обыграв АЕК Ларнаку (6:0), Гент (5:2) и АЗ (3:1).

В своей истории команды ни разу не встречались, а значит очное противостояние будет особо интересным.

Где состоится матч Фиорентина - Вест Хэм

Финал Лиги конференций между Фиорентиной и Вест Хэмом будет сыгран на стадионе Фортуна Арена в Праге (Чехия). На данном стадионе сборная Чехии проводит поединки.

Арена была открыта в 2008 году, а ее вместимость составляет около 19 тысяч зрителей.