В Сеть попало фото чемпионского автобуса Вест Хэма перед финалом Лиги конференций

В Сети высмеивают фотографию чемпионского автобуса Вест Хэма, на котором команда собирается праздновать титул чемпиона Лиги конференций.

Спереди автобуса написано: "Победители Лиги конференций Европы УЕФА 2022/23".

Preparations for a win already in order…



🙏🏻 pic.twitter.com/JEt8qzW1b6 — West Ham Central (@WestHam_Central) June 7, 2023

Однако есть один нюанс, "молотобойцы" еще не выиграли турнир, финальный матч пройдет вечером, 7 июня, в 22:00 в Праге.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча финала Лиги конференций Фиорентина - Вест Хэм.