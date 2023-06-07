Фанаты Фест Хэма разбили голову капитану Фиорентины

Бираги в ответ проявил себя как настоящий профессионал.

Во время финального матча ЛК между Фиорентиной и Вест Хэмом произошел неприятный инцидент с участием английских болельщиков.

В одном из эпизодов матча напитан “фиалок” Кристиан Бираги отправился подавать угловой. А фанаты “молотобойцев” стали бросать к него пластиковыми стаканами.

Один из них попал в голову итальянцу, из-за чего у него пошла кровь. Однако Бираги проявил себя с лучшей стороны, просто саркастически похлопав обидчикам.

Игроку оказали медицинскую помощь, перевязали рану, и он продолжил матч. После первого тайма счет остается ничейным.

Ранее, напомним, в Сеть попала фотография чемпионского автобуса Вест Хэма, вызвавшая немало насмешек.