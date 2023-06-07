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Фанаты Фест Хэма разбили голову капитану Фиорентины

Бираги в ответ проявил себя как настоящий профессионал.
Вчера, 23:20
Getty Images
Getty Images

Во время финального матча ЛК между Фиорентиной и Вест Хэмом произошел неприятный инцидент с участием английских болельщиков. 

В одном из эпизодов матча напитан “фиалок” Кристиан Бираги отправился подавать угловой. А фанаты “молотобойцев” стали бросать к него пластиковыми стаканами. 

Один из них попал в голову итальянцу, из-за чего у него пошла кровь. Однако Бираги проявил себя с лучшей стороны, просто саркастически похлопав обидчикам. 

Игроку оказали медицинскую помощь, перевязали рану, и он продолжил матч. После первого тайма счет остается ничейным. 

Ранее, напомним, в Сеть попала фотография чемпионского автобуса Вест Хэма, вызвавшая немало насмешек.


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