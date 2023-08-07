Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций

В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций.

В ходе жеребьевки определился потенциальный соперник Днепра-1, если украинская команда не сможет пройти Славию из Праги в третьем раунде Лиги Европы, то подопечные Кучера сыграют в третьем еврокубковом турнире.

Соперником спортивного клуба станет Лех (POL) / Спартак Трнава (SVK).

Отметим, что матчи состоятся 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы.