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Футбол

Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций

Спортивный клуб может вновь оказаться в третьем еврокубковом турнире.
Сегодня, 15:19
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций.

В ходе жеребьевки определился потенциальный соперник Днепра-1, если украинская команда не сможет пройти Славию из Праги в третьем раунде Лиги Европы, то подопечные Кучера сыграют в третьем еврокубковом турнире.

Соперником спортивного клуба станет Лех (POL) / Спартак Трнава (SVK).

Отметим, что матчи состоятся 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы.


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